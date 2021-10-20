ВРП Иркутской области вырастет на 2% по итогам 2021 года

Экономическая ситуация в Приангарье улучшается. По оценке министерства экономического развития и промышленности региона, за 2021 год валовый региональный продукт в сопоставимых ценах вырастет на 2% и составит около 1,7 трлн рублей.

Внешнеторговый оборот Иркутской области, по предварительным данным, за 9 месяцев 2021 года составил 6,8 млрд долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 25,9%.

Экспорт товаров превысил 5,3 млрд долларов США – рост на 27,1%. Основной объем экспорта региона (97,7%) приходится на страны дальнего зарубежья, а его основу формируют продукция из древесины, топливно-энергетические товары, металлы и изделия из них.

Импорт за 9 месяцев 2021 года предварительно составил 1,4 млрд долларов США – рост на 23,2%. В Иркутскую область ввозят металлы, продукцию химической промышленности и машиностроения.

Объем инвестиций в основной капитал за 8 месяцев 2021 года составил 176,1 млрд рублей (112% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года). Это второе место среди регионов СФО и 10-е по России. Крупнейшие инвестпроекты представлены в добывающей и химико-фармацевтической промышленности, лесном комплексе, металлургическом производстве.