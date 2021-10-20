Российский турпоток на Мальдивы опередил допандемийный уровень

Летом 2021 года российский турпоток на Мальдивы значительно превысил уровень, который был до пандемии, следует из данных министерства туризма Мальдивской Республики, с которыми ознакомился РБК.

В июне-августе этого года страна, известная своими островными люксовыми курортами, приняла 53,9 тыс. россиян. Летом 2019 года на Мальдивах побывало в 3,2 раза меньше туристов из России – лишь 15,3 тыс. человек.

Пандемия вывела Россию в лидеры среди стран, откуда на Мальдивы приезжают туристы: летом доля россиян среди всех побывавших в этой стране достигла почти 18%. Больший показатель только у Индии с 22,5% (67,8 тыс.). Всего за три летних месяца на Мальдивах отдохнули 301,5 тыс. иностранцев.

До пандемии, летом 2019 года, когда общий въездной турпоток достигал 384,9 тыс. человек, основными туристами на Мальдивах были китайцы – их доля превышала 23%. У нынешнего лидера – Индии – этот показатель был ниже 10%, за ней шли туристы из Европы: британцы и немцы (примерно по 6%) и итальянцы (чуть больше 5%). Доля россиян тогда не дотягивала до 4%.

Летом этого года турпоток из России опередил число отдыхающих из Европы. Доля немцев осталась на уровне 6%, британцев упала до 1,4%, итальянцев – до 1%. Показатель прежнего лидера, Китая, по итогам июня-августа 2021 года составил лишь 0,2%.