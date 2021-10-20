Сервис Альфа-Банка «нетмонет» появился в приложении Vprok.ru Перекрёсток

В приложении Vprok.ru Перекрёсток появился сервис чаевых «нетмонет», принадлежащий Альфа-Банку.

Теперь покупатели онлайн-гипермаркета могут легко и безопасно отблагодарить курьера или водителя. Для этого достаточно нажать кнопку по завершении заказа.

Партнерство с «нетмонет» позволит Vprok.ru Перекрёсток улучшить клиентский опыт и поощрить сотрудников службы доставки. А «нетмонет» нарастит объем собираемых чаевых.

Напомним, сегодня «нетмонет» уже является лидером рынка безналичных чаевых. К нему подключены более 7000 заведений. В сентябре 2021 г. сервис собрал 400 млн рублей чаевых, а за прошедший год — более 2 млрд рублей.

Новый этап развития «нетмонет» — интеграция с онлайн-маркетплейсами. «Создавать новый сервис чаевых с нуля – долго и дорого. А главное, зачем? У нас уже есть готовый продукт, который бесшовно встраивается в приложение и легко адаптируется под его дизайн», — пояснил директор «нетмонет» Георгий Высоцкий.

«Сегодня чаевые принято оставлять не только в ресторанах и кафе — наши клиенты чаще хотят поблагодарить курьеров за доставку продуктов. Мы всецело поддерживаем эту инициативу, ведь курьеры находятся на «передовой» нашего сервиса, отвечая за важное звено — доставку «последней мили», — отметила директор по продукту Vprok.ru Перекрёсток Мария Тимофеева.