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Бизнес — семинар для участников ВЭД проведут сотрудники Дальневосточного Банка

27 октября 2021 года с 11.00 до 13.00 часов сотрудники Дальневосточного банка проведут бизнес-семинар «ВЭД: новые возможности с Дальневосточным банком» на базе Центра развития предпринимательства по адресу: г. Владивосток, ул. Запорожская, 77, 8 этаж, офис 813.
 
Регламент мероприятия:
 
11:00–11:20 – Регистрация участников.
11.20-11.25 – Представление спикеров, приветствие – Новгородова Е. В., руководитель Центра развития предпринимательства.
11:25-11.35 – Приветствие. Краткая информация о Дальневосточном банке: стратегия, география работы – Бабенко И.А, Начальник Департамента клиентского бизнеса.

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11:35-11.55 – Преимущества ВЭД в Дальневосточном Банке – Юдина Н. М., Начальник Управления валютного контроля.
11:55–12:15 – Вопросы /ответы.
12:15 -12:35 – Кофе — брейк.
12:35–12:45 – Новое в валютном законодательстве — Юдина Н. М., Начальник Управления валютного контроля
12:45–12:50 – Вопросы /ответы
12:50–13:00 – Розыгрыш призов от Дальневосточного Банка
Данное мероприятие будет интересно в первую очередь руководителям и финансовым директорам компаний — участников ВЭД.
 
Зарегистрироваться для участия можно здесь:

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