Как многодетным семьям купить квартиру практически в рассрочку

Ипотека для многодетных семей стала в разы доступнее: теперь, согласно постановлению Правительства РФ, на погашение задолженности государство выделяет до 450 тысяч рублей. Выплату могут получить семьи, которые с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года обзавелись третьим или последующим ребёнком. Смогут ли дальневосточники с помощью этих выплат решить свои жилищные проблемы разбирались профильные чиновники, застройщики и эксперты Примсоцбанка в эфире Медиаметрикс.

Анна Дробышева, главный специалист-эксперт отдела социальных выплат отделения Пенсионного Фонда РФ по Приморскому краю рассказала о том, что делать, в случае, если в семье появился ребенок и теперь вы претендуете на госвыплату. По словам эксперта, молодым родителям достаточно оформить свидетельство о рождении ребёнка. ЗАГС сам направит сведения в ведомство, а ПФР автоматически выдаст сертификат на материнский капитал. Чтобы воспользоваться этими средствами для улучшения жилищных условий, получателям необходимо заключить договор с кредитной организацией, если вы будете приобретать квартиру в ипотеку или в кредит, и направить заявление. Его можно оформить его сразу в банке при оформлении кредитного договора, и тогда всю работу за вас будут делать Пенсионный Фонд и банк.



Представитель Союза застройщиков Михаил Степанян рассказал, что примерно около 20-30% всех покупателей - это многодетные семьи. Чаще всего они приобретают квартиры примерно от 60 квадратных метров. Самые бюджетные из них стоят от 7 до 9 миллионов.



По словам Марии Якуповой, начальника отдела ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморье «Примсоцбанк» с помощью программ господдержки купить такую квартиру можно достаточно выгодно.



- Если покупать квартиру примерно за 7 миллионов, двух-трёхкомнатную, эконом-класса и взять 6 миллионов в рамках дальневосточной ипотеки, ставка сегодня может составить - 0,1%. При сроке в 20 лет, максимальная переплата по кредиту выйдёт около 60 тысяч рублей. Начинаем считать меры господдержки. Возьмём максимальную сумму материнского семейного сертификата - 639.431 рубль за второго ребёнка (за первого ребёнка сейчас семьи тоже получают выплаты - 483 тысячи). Мы берём по максимуму - за второго. 450 тысяч, если в семье родился третий ребёнок после января 2019 года. У клиентов имеется официальный доход - получаем 13% налогового вычета (260 тысяч). Итого у нас почти полтора миллиона - солидная сумма, она уходит в частичное досрочное погашение 6 миллионов по ипотеке.



Далее может быть два варианта: сокращение срока кредитования и снижение ежемесячного платежа. Как экономист, я бы не стала под такой процент пользоваться первым вариантом. Под такую минимальную ставку я бы растянула срок на те же 20 лет при частичном досрочном гашении. Изначально я беру 6 миллионов, и платёж составляет 25.462 рубля, но с учётом госвыплат снижается до 18.921 рубля. Общая переплата процентов за 20 лет, даже с учётом того, что я оставила тот же срок, будет составлять 44.500 рублей. Практически рассрочка!



Отметим, Дальневосточная ипотека действует до 31 декабря 2024 года. Сумма кредита составляет от 500 тысяч до 6 миллионов рублей, а срок кредитования: от 3 до 20 лет. Первоначальный взнос – от 15%. Минимальная ставка по Дальневосточной ипотеке в Примсоцбанке составляет - 0,1%, максимальная - 2%.



Узнать подробнее об ипотечных программах Примсоцбанка вы можете в офисах банка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.