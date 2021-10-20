En+ открыла пять электрозаправочных станций в Иркутской области

Компания En+ Group открывает пять новых электрозаправочных станций (ЭЗС) в Иркутской области – в Иркутске, Ангарске и Култуке. Инвестиции En+ Group в проект в 2021 году составили более 17 млн руб. Курс на развитие экологичных технологий в промышленной и социальной политике En+ Group задал основатель компании Олег Дерипаска.

Новые быстрые зарядные станции в Иркутске открыты на автозаправочном комплексе «ОМНИ» возле рынка «Знаменский», около спортивно-развлекательного центра «7 Миля», в микрорайоне «Союз» у Академической развязки. Такое расположение позволит увеличить охват районов Иркутска, создать удобную инфраструктуру для владельцев электромобилей.

Станция в поселке Култук Слюдянского района расположена на федеральной трассе на территории автозаправочного комплекса «ОМНИ». Пользователи электромобилей смогут путешествовать из Иркутска в Байкальск, а также в Тункинскую долину Республики Бурятия.

Зарядная станция в Ангарске расположится на улице Чайковского, 1 (АЗС «ОМНИ»), она станет первой быстрой зарядной станцией в городе, это даст владельцам электромобилей возможность комфортной заправки на маршруте Усолье-Сибирское – Ангарск – Иркутск.

Зарядные станции En+ Group оборудованы разъемами CHADEMO и CCS для быстрой зарядки на мощности 50 кВт и разъемом Type 1 для медленной зарядки на мощности до 7,4 кВт. Зарядная станция в микрорайоне «Союз» оборудована двумя разъемами CHADEMO и одним разъемом CCS, что обеспечит одновременный заряд на мощности 50 кВт двух электромобилей. Быстрая зарядка предполагает заполнение 80% емкости аккумулятора за 20 минут. Доступ на все станции En+ Group и поддержка клиентов осуществляются круглосуточно.

Первые 10 месяцев эксплуатации открытых в прошлом году трех первых зарядных станций En+ Group в Иркутске и Листвянке показали высокий спрос на услугу. Зарядкой электромобилей воспользовались уже более 700 уникальных пользователей. Количество зарядных сессий приближается к 10000. Новые зарядные станции En+ Group интегрированы в общую систему, таким образом, существующим и новым пользователям для активации зарядной сессии необходимо использовать мобильное приложение EV-Time, выбрав на карте нужную зарядную станцию и разъем.

Всего в Иркутской области на сегодняшний день зарегистрировано около 1,5 тысяч электромобилей. Иркутская агломерация, включающая в себя столицу региона, а также города Шелехов и Ангарск, занимает второе место в России по уровню электромобилизации после Владивостока.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

– Развитие электротранспорта и соответствующей инфраструктуры является мировым трендом, который предполагает бережное отношение к окружающей среде. Развитие сети зарядных станций электромобилей в Иркутской области является частью общей ESG-стратегии компании - потребление на заправочных станциях EN+ Group покрывается за счет выработки «зеленой» электроэнергии ГЭС. В среднесрочной перспективе установка «быстрых» и экологичных заправочных станций предполагается по автомобильным трассам Иркутской области, в частности, в направлении населенных пунктов Усть-Ордынского Бурятского округа, Ольхонского района, Тулуна, Братска, Байкальска.

Руслан Болотов, мэр Иркутска:

– В крупных городах от 40% до 60% выбросов приходится на легковой автотранспорт. Поэтому расширение инфраструктуры для электромобилей, развитие общественного электротранспорта – это начало большой совместной работы. Деятельность компании En+ Group направлена, в том числе, и на повышение технологичности, экологичности иркутского транспорта. И мы, со своей стороны, продолжим ее поддерживать. В решении таких вопросов важен комплексный подход, правильно организованная инфраструктура. Если количество желающих перейти на электромобили и автомобили с гибридным двигателем будет увеличиваться, то в определенной мере это снизит негативное влияние транспорта на экологию города.

Александр Константинов, представитель клуба владельцев электромобилей Иркутска:

– Количество электромобилей в Иркутске продолжает расти - создание инфраструктуры зарядных станций продиктовано спросом жителей города и Иркутской области. Как представитель клуба владельцев электромобилей рад, что для наших автомобилей стали доступны новые маршруты. Надеемся на дальнейшее расширение географии качественных зарядок En+ Group.

Евгений Стекачев, председатель Думы Иркутска:

– Электрический транспорт становится все популярнее, на улицах Иркутска все чаще появляются такие автомобили. Это - шаг в новое экологичное будущее, которое уже сегодня становится нашей реальностью. Современный мир перегружен машинами, работающими на токсичном топливе, и развитие технологий, позволяющих снизить влияние на климат и одновременно оказать поддержку машиностроительной промышленности - одна из приоритетных задач крупных корпораций, таких, как En+ group. Уверен, эта электрозаправочная станция будет пользоваться огромной популярностью, поскольку в городе их ещё не так много. Выражаю компании благодарность за экологическую ответственность и стремление развивать новые направления в этой сфере.