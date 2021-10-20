90% сибиряков против блокировки глобальных интернет-сервисов

Подавляющее большинство жителей СФО отрицательно относится к полному отключению России от глобальной сети интернет и к блокировке глобальных интернет-сервисов. При этом 45% поддерживают идею создания автономного Рунета с полным набором отечественных аналогов глобальных сервисов. Таковы результаты опроса (есть у SIA.RU), проведенного банком «Открытие».

90% опрошенных жителей Сибири заявили, что на их работе никак не сказался рекордный за 13 лет глобальный сбой в работе Facebook и других глобальных интернет-сервисов 4 октября. 6% сообщили, что этот сбой принес им прямые убытки и производственные проблемы. При этом 4 сказали, что получили от сбоя Facebook и других глобальных сервисов прямую выгоду.

Относительно влияния сбоя на личную жизнь, 63% сообщили, что не заметили сбоя. 26% оценили его как прекрасную возможность цифрового детокса и согласны с тем, что нужно чаще отдыхать от соцсетей. 11% респондентов сочли шестичасовой сбой ужасным и заявили, что не находили себе место.

49% опрошенных сибиряков резко отрицательно относятся к идее полной блокировки в России Facebook, YouTube и других глобальных интернет-сервисов. Еще 40% заявили о скорее отрицательном отношении к таким действиям. При этом 9% скорее поддерживают такую блокировку, а еще 3%- полностью поддерживают.

72% респондентов считают возможность полного отключения России от интернета нарушением права на свободный доступ к информации. По этому показателю сибиряки держат уверенное лидерство в стране. По мнению 11% респондентов, полностью отключить интернет в нашей стране невозможно технически, поскольку люди будут обходить блокировки. Еще 17% считают, что полностью отключать Россию от интернета не нужно, но иметь такую возможность полезно.

79% опрошенных заявили, что продолжат искать способы пользоваться глобальным интернетом даже в случае его полной блокировки – и это самый высокий показатель среди жителей всех регионов страны. При этом 20% подчинятся закону и перестанут пользоваться интернетом, если его заблокируют в России.

Идею создания автономного Рунета с набором сервисов, аналогичных мировым, полностью поддерживают 17% сибиряков и еще 28% скорее поддерживают. Однако 29% опрошенных относятся к этой идее скорее отрицательно, и еще 27% - резко отрицательно.

Отвечая на вопрос о названии для Рунета (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), 19% высказались за название «Баба Яга», 18% - «Чебурашка» - так его предлагали назвать еще в 2014 году. На третьем месте - «Буратино» (14%), на четвертом – «Черепаха Тортилла» (с намеком на скорость). Среди названий для автономного Рунета, которые предлагают россияне, также «Крокодил Гена» и «Роснет».