VI научно-техническая конференция ИНК стартовала в Иркутске

Мероприятие пройдет с 20 по 22 октября в режиме онлайн, в нем примут участие сотрудники ИНК и студенты российских вузов. Главная тема выступлений — «Устойчивое развитие», рассказали SIA.RU в пресс-службе компании.

НТК-2021 поставила рекорд по количеству проектов, допущенных к защите. Из 111 работ предварительный отбор прошли 80. 9 заявок в этом году поступило от внешних участников.

В первый день конференции состоится открытая лекция «Технология Lean Six Sigma как элемент устойчивого развития компании». Ее проведет Максим Коренюгин - ведущий эксперт по разработке инновационных решений для повышения эффективности тренингов по операционному совершенствованию, в том числе путем геймификации.

Одно из нововведений НТК-2021 – дополнительная секция «Лучшие практики». Сотрудники поделятся опытом реализации проектов, с которыми ранее выступали на научно-технической конференции.

Еще одной «фишкой» НТК станет командная интеллектуальная онлайн-игра «Дебаты», которая пройдет на английском языке. С выступлением участникам помогут профессиональные тренеры по коммуникативным навыкам - носитель английского языка (USA, California) и русскоязычный соведущий (Москва).

Научно-техническая конференция проходит в Иркутской нефтяной компании с 2016 года. За пять лет были презентованы около 300 работ, 114 уже внедрены или реализуются в настоящее время. Некоторые представленные идеи стали отдельными направлениями деятельности в ИНК.