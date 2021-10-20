Более 500 детей и взрослых приняли участие в осенней онлайн-программе «Дня Ч»

Культурно-образовательная программа праздника чтения «День Ч» этой осенью включила сразу несколько онлайн-проектов, рассказали SIA.RU в пресс-службе проекта.

В книжных занятиях, лекциях о детском чтении, творческих встречах с писателями, книжными обозревателями и педагогами, организованных на платформе Zoom, приняли участие свыше 500 детей и взрослых из Иркутска, Усть-Кута, Киренска и других городов. События с участием федеральных экспертов прошли при поддержке Иркутской нефтяной компании.

Второй год, в условиях неблагоприятной эпидемической ситуации, организаторы праздника чтения «День Ч», наряду с очными мероприятиями, развивают дистанционные форматы, проводя онлайн-события для разных целевых групп.

Одним из главных проектов осенней программы в 2021 году стал онлайн-лекторий «Школа чтения» для родителей, педагогов, сотрудников библиотек. Эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутска рассказали, что мешает детям полюбить книги, какую роль играет чтение в становлении личности и как сориентироваться в мире современной литературы. Записи лекций Риммы Раппопорт, Екатерины Асоновой, Маргариты Шиманской, Елены Романичевой, Ольги Лишиной доступны для всех желающих на YouTube-канале «Дня Ч».

Серию онлайн-встреч «Профессия: выбор есть!» организаторы праздника чтения адресовали старшеклассникам и их родителям. Писатель и музыкант Нина Дашевская, актриса, заместитель генерального директора частной космической компании и автор познавательных книг Дарья Чудная, а также литературный агент с дипломом химика Галина Бочарова рассказали школьникам из Иркутска, Усть-Кута, Киренска и Жигаловского района о том, как может меняться профессиональная траектория с течением жизни, что влияет на выбор профессии в подростковом и взрослом возрасте, что помогает совмещать несовместимые, на первый взгляд, виды деятельности.

Для детей младшего школьного возраста второй раз за год прошел цикл занятий по современным познавательным книгам. Как и весной, для чтения, обсуждения и творческих заданий были выбраны тексты, посвященные искусству, – в этот раз ребята знакомились с «тонкой серией» издательства «Настя и Никита». Занятия были организованы на площадках детских библиотек: читатели участвовали в Zoom-встречах с книжным педагогом «Дня Ч» Дарьяной Кротовой целыми командами. Осенний сезон проекта охватил около 100 ребят из Усть-Кута и Киренска.

– Участники онлайн-мероприятий попробовали себя в роли архитекторов, совершили поход в Большой театр и на время стали актерами, узнали историю своего родного Киренского народного театра, которому уже 100 лет, как настоящие мультипликаторы создали свои незатейливые, но увлекательные мультфильмы. А самое главное – все это время мы читали! Праздник чтения для детей и взрослых показал, что чтению можно учиться не только через традиционные методы, но и через новые онлайн-формы, – поделились сотрудники Киренской межпоселенческой библиотеки.

– «День Ч» существенно увеличил свою онлайн-активность в этом году: это позволило фестивалю привлечь дополнительную аудиторию. Популярность состоявшейся программы лекций и мастер-классов свидетельствует и о правильности выбора формата, и о важности тематики, связанной с развитием книжной культуры в нашей стране, – отметил представитель «ИНК-Капитал» (холдинговой компании группы компаний ИНК) Сергей Евчик.

В 2022 году организаторы «Дня Ч» планируют развивать онлайн-программу праздника чтения, расширяя географию как участников проектов, так и экспертов.