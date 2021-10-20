Правительство поддержало перерабатывающие производства пересмотром пошлин

Правительство планирует обнулить пошлину на экспорт из России алюминиевых сплавов, введенную с 1 августа 2021 г. Такое решение поддержала подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле, входящая в состав правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, сообщается на сайте Минпромторга РФ, рассказали SIA.RU в пресс-службе компании Русал.

Пошлина на необработанный (нелегированный) алюминий сохранится на нынешнем уровне - 15%, но не менее 254 долл. США за тонну. По сравнению с маем текущего года внутренние цены на алюминий снизились на 0,5%, в то время как цены на глобальном рынке за это же время выросли более чем на 18%.

- Принятие этого решения позволит стабилизировать работу малых и средних предприятий вторичной металлургии, а также создаст необходимые условия для завершения строительства Тайшетского алюминиевого завода и реализации программы экологической модернизации Братского, Иркутского, Красноярского и Новокузнецкого заводов ОК РУСАЛ, одобренной Президентом Российской Федерации, - пояснил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Кроме того, поддержано решение о снижении с 15% (но не менее 150 долл. за тонну) до 5% экспортной пошлины на ферросилиций. При обсуждении было принято во внимание изменение ситуации на мировых рынках по сравнению с июньскими ценовыми показателями, на основе которых принималось решение о введении пошлин. Под влиянием внешней конъюнктуры появились риски для производства ряда видов продукции. Корректировка пошлины позволит направить прибыль от экспорта ферросилиция на инвестиции в развитие хромовых месторождений в ЯНАО и Пермском крае. Благодаря этому уже в ближайшие годы снизится зависимость внутреннего рынка от импортных поставок.

Решение по обнулению пошлин на алюминиевые сплавы, а не на необработанный алюминий обусловлено продолжающейся стратегией перехода к экспорту продуктов с большей добавленной стоимостью, считают аналитики. Таким образом, пересмотром пошлин правительство стимулирует рост числа производителей высокотехнологичной продукции.