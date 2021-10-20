Высокий спрос на кредитные каникулы сохраняется

Они популярны у клиентов МФО и заемщиков с небольшими кредитами. Банковские заемщики и должники с крупными кредитами, напротив, все реже просят об отсрочке.

Как следует из данных 4000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в марте-июле 2021 года МФО предоставили каникулы по 0,56 млн. договоров займа, а банки – по 1,00 млн кредитных договоров. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года в марте-июле 2021 года количество предоставленных МФО своим заемщикам отсрочек по займам выросло на 24,6% (март-июль 2020 года – 0,45 млн договоров займа). В свою очередь число кредитных договоров, по которым банками были предоставлены каникулы, за указанный период, напротив, снизилось – на 36,7% (март-июль 2020 года – 1,58 млн ед.).

Таким образом, практика предоставления отсрочек по договорам кредита или займа в 2021 году продолжает пользоваться популярностью. Однако если банковские розничные заемщики все реже пользуются такой возможностью, то клиенты микрофинансовых организаций, наоборот, получают отсрочки чаще, чем в 2020 году.

При этом динамика предоставления кредитных каникул серьезно отличается в зависимости от размера кредита. Так, спрос на кредитные каникулы у должников с небольшими кредитами остается стабильно высоким. В то же время у заемщиков со значительно более серьезными размерами долга потребность в кредитных каникулах в 2021 году существенно снизилась.

«Практика предоставления кредитных каникул в рамках наиболее жестких карантинных мероприятий весны-лета 2020 года научила кредиторов эффективно использовать этот инструмент для возвращения должника в график обслуживания кредита/займа. При этом важно отметить, что при принятии решения о реструктуризации любой кредитор учитывает не только текущее финансовое положение клиента, но и его кредитную историю и Персональный кредитный рейтинг (ПКР). А так как в сегменте микрофинансирования сконцентрированы клиенты с наименьшими значениями ПКР, потребность в кредитных каникулах и отсрочках здесь, соответственно, выше», – директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.