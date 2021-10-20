Шесть уголовных дел завели после проверок сети пансионатов, где умер человек в Приангарье

Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило шесть уголовных дел после проверок сети пансионатов «Доброта», где умерла женщина из-за отравления психотропными препаратами, сообщает ведомство.

«Следователями СК совместно с сотрудниками прокуратуры и иных ведомств и организаций в ходе проведения проверок был выявлен ряд нарушений в частных пансионатах, расположенных в нп. Солнечный, на ул. Партизанская, ул. Ипподромная, ул. Култукская, а также в п. Дзержинск. Установлено, что в пансионатах не обеспечено безопасное пребывание граждан ввиду несоответствия помещений требованиям противопожарной охраны и предоставления медицинской помощи в отсутствие соответствующих лицензий», – говорится в сообщении.

Дела возбуждены по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» УК РФ, санкции которой предусматривают до 2 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Напомним, проверки были организованы после того, как в одном из пансионатов «Доброта» умерла женщина в результате отравления психотропными препаратами. Руководители «Доброты» задержаны.