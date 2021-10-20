Муниципалитеты Приангарья получат дополнительно 1,3 млрд рублей

Правительство Иркутской области выделит муниципалитетам региона дополнительно 1,3 млрд рублей – такое решение было принято на сессии заксобрания Приангарья при корректировке бюджета на 2021-2023 годы, сообщается на сайте кабмина.

«Мы всегда внимательно относились и относимся к финансовой ситуации в муниципальных образованиях, и, как только появляется возможность увеличить финансирование, тут же это делаем. Как, например, это было сделано в августе, когда мы смогли выделить муниципалитетам дополнительные 500 миллионов рублей. В текущей корректировке мы сначала заложили один миллиард рублей за счет собственных доходов, затем приняли решение увеличить финансирование муниципалитетов еще на 300 миллионов. Итоговая сумма составит 1,3 миллиарда рублей», – сказал глава региона Игорь Кобзев.

Деньги будут потрачены на сбалансирование местных бюджетов.