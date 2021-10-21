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Путин поддержал идею сделать нерабочим период с 30 ноября по 7 ноября в РФ

Президент России Владимир Путин поддержал идею вице-премьера Татьяны Голиковой сделать дни в период с 30 ноября по 7 ноября нерабочими, сообщается в telegram-канале правительства РФ.

«С учетом сложившейся обстановки безусловно поддерживаю предложение об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно», – сказал глава государства.

Напомним, Голикова ранее предложила ввести выходные в России из-за подъема заболеваемости коронавирусом. Ее идею уже поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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