Археологи исследуют стоянки древних людей в Приангарье

В 2022 году в Иркутской области начнут проводить историко-культурные экспертизы археологических объектов, которые имеют статус выявленных объектов культурного наследия, их 4,2 тысячи. Всего же в регионе 4,5 тысячи археологических объектов. В реестр объектов культурного наследия включено 386 из них. В их числе – знаменитые Глазковский некрополь, палеотический комплекс «Мальта», Шишкинские писаницы.

– Выявленные объекты находятся на государственной охране, также, как и объекты, включенные в государственный реестр объектов культурного наследия. Их нужно обследовать и определить их ценность, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Самое большое количество археологических объектов, которые имеют статус выявленных объектов культурного наследия, – 1556 – находится в Ольхонском районе. На втором месте Иркутский и Качугский районы. Там обнаружены 321 и 242 объекта соответственно. Много стоянок древних людей расположены по берегам Байкала и Ангары.

– Служба по охране объектов культурного наследия разработала предварительный список объектов, которые исследуют археологи. В первую очередь, это стоянки древних людей в популярных туристических местах Ольхонского, Иркутского, Слюдянского районов, а также территории региона, где планируется строить дороги, различные социальные объекты, - отметил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

Список археологических стоянок, на которых в следующем году проведут историко-культурные экспертизы, составят совместно с главами муниципальных образований Иркутской области.