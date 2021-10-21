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Международный инвестиционный форум пройдет 16–17 ноября

Международный инвестиционный форум Московской биржи пройдет 16–17 ноября 2021 года. Форум будет организован в онлайн-формате.  

В программе форума запланированы дискуссии с участием представителей правительства, регулятора финансовой отрасли, российских эмитентов, а также международных инвесторов.

Будет организована серия онлайн-встреч руководителей российских публичных компаний и представителей международных инвестиционных фондов.

Основная задача мероприятия – информирование глобального инвестиционного сообщества о состоянии российской экономики, актуальных инвестиционных возможностях и основных векторах развития российского рынка и его инфраструктуры.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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