Международный инвестиционный форум пройдет 16–17 ноября

Международный инвестиционный форум Московской биржи пройдет 16–17 ноября 2021 года. Форум будет организован в онлайн-формате.

В программе форума запланированы дискуссии с участием представителей правительства, регулятора финансовой отрасли, российских эмитентов, а также международных инвесторов.

Будет организована серия онлайн-встреч руководителей российских публичных компаний и представителей международных инвестиционных фондов.

Основная задача мероприятия – информирование глобального инвестиционного сообщества о состоянии российской экономики, актуальных инвестиционных возможностях и основных векторах развития российского рынка и его инфраструктуры.