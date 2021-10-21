В Приангарье впервые стартовал проект "Школа фермера" Россельхозбанка

22 октября на базе Иркутского государственного аграрного университета стартует образовательный проект Россельхозбанка «Школа фермера», ориентированного на содействие созданию новых финансово устойчивых и рентабельных фермерских хозяйств, повышение эффективности уже действующих, развитие и продвижение лучших практик ведения бизнеса в АПК. В Иркутской области Школа открывает двери впервые.

– «Школа фермера» – это новый формат российского аграрного образования, благодаря которому агробизнес действительно можно создать «с нуля». Учиться в нашу школу можно прийти врачом или инженером, а выйти – фермером. Здесь нет преувеличения. У многих наших выпускников такое «перевоплощение» уже успешно состоялось. Проекту чуть больше года, и сегодня можно с уверенностью сказать, что формат востребован. Конкурс достигает 5 человек на место. Школа охватила 50 регионов России. А число слушателей достигло почти 2 тысяч человек, – обратился к участникам проекта Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

В Приангарье проект реализуется на базе Иркутского государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского (ИрГАУ) при поддержке регионального правительства и министерства сельского хозяйства Иркутской области. Слушатели получат знания по двум специальностям: «Животноводство» и «Растениеводство» Учебные планы обогащены лекциями по маркетингу, производству органической продукции, организации каналов сбыта, продвижению региональных брендов сельскохозяйственной продукции.

– Учебный план составлялся совместно с представителями профильных министерств, специалистов Россельхозбанка, научных сотрудников аграрного вуза и приглашенных специалистов. В обучающей программе предусмотрены все дисциплины, предполагающие обучение по построению эффективного фермерского бизнеса «с нуля», либо повышения квалификации уже начавшим свое производство предпринимателям. Слушатели Школы получат знания от основ выбора бизнес модели, возможностей государственной поддержки, правовых аспектов работы фермерских хозяйств, до нюансов маркетинговых технологий. И, что немаловажно для действительно качественного обучения, помимо теории, предусмотрены выездные практические занятия на успешные предприятия Иркутской области. Можно сказать, это настоящее профессиональное обучение в максимально удобном формате, с учетом всех необходимых дисциплин для ведения бизнеса, - отметила директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.

«Школа фермера» – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства.

Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга; знакомятся с новейшими агротехнологиями; проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. А завершается курс защитой бизнес-планов.

– Образовательный проект «Школа фермера» является отличным примером эффективного сотрудничества вуза, бизнеса и власти. Для нашего университета это интересный и значимый проект – хороший опыт отойти от привычной формы обучения и работать со «студентами», которые уже имеют свою практику ведения хозяйства, могут дискутировать на профессиональные темы и задавать вопросы исходя из собственного опыта работы на земле. Уверен, что Аграрный университет имени Ежевского предоставит актуальные и профессиональные знания для тех, кто желает связать свою жизнь с сельским хозяйством. Высококвалифицированные преподаватели, представители научно-преподавательского состава и современная материально-техническая база университета станут фундаментальными и надежными знаниями для будущих профессиональных успехов наших фермеров. Большую значимость имеет и выбор практических площадок, где аграрии смогут познакомиться с правильным и грамотным ведением хозяйства. Ведь, для того чтобы научиться самому быть успешным – необходимо видеть успех других людей, и понимать, что ты сможешь добиться таких же результатов. Главное – понимать, как, и работать с грамотным подходом, – рассказал об участии в проекте врио ректора Иркутского ГАУ Николай Дмитриев.

Общая продолжительность курса – до трёх месяцев. Выпускники получают дипломы государственного образца от вузов - участников проекта и возможность участвовать в конкурсном отборе на получение мер поддержки от Минсельхоза России. Обучение финансируется Россельхозбанком.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.