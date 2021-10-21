Секцию по хоккею с шайбой и фигурному катанию планируют открыть на базе ледового катка в Пади Долгой

Пропускная способность спортивного объекта составит до 280 человек в день. При организации массового катания каток ежедневно смогут посещать более тысячи человек, рассказали SIA.RU в мэрии Иркутска.

В настоящий момент здесь выполнены вертикальная планировка, устройство нулевого цикла здания, смонтированы металлоконструкции трех блоков, подведены инженерные коммуникации, также завершен необходимый объем работ для проведения монтажа каркаса блока №4.

Кроме этого, уже закуплено оборудование – холодильная и вентиляционная установки, отопительные агрегаты, хоккейный борт 30м х 60м в комплекте с защитным ограждением, воротами и калитками.

Планируемый срок сдачи объекта – начало 2022 года.