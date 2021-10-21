20 октября стартовало голосование за региональный бренд национального конкурса «Вкусы России»

Иркутскую область представляют семь брендов, рассказали SIA.RU в администрации области.

Регион представляют такие продукты как:

«Иркутские пельмени»,

«Байкальский кедровый орех»,

«Качугское масло»,

«Байкальские пельмени»,

«Байкальское кедровое масло»,

«Байкальские вафли»,

вода «Байкал».

Бренды из Приангарья борются за победу в четырёх номинациях: «Гастрономическая находка», «Кулинарное наследие», «Вкус природы» и «На всю страну». Напомним, в прошлом году Приангарье было представлено тремя продуктами.

Второй национальный конкурс «Вкусы России» организован Министерством сельского хозяйства РФ. Всего в 2021 году подано более 700 заявок из 84 субъектов страны. Их оценит экспертная комиссия и жители в ходе народного голосования. Проголосовать за участников конкурса можно на официальном сайте.