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20 октября стартовало голосование за региональный бренд национального конкурса «Вкусы России»

Иркутскую область представляют семь брендов, рассказали SIA.RU в администрации области.

Регион представляют такие продукты как:

  • «Иркутские пельмени»,
  • «Байкальский кедровый орех»,
  • «Качугское масло»,
  • «Байкальские пельмени»,
  • «Байкальское кедровое масло»,
  • «Байкальские вафли»,
  • вода «Байкал».

Бренды из Приангарья борются за победу в четырёх номинациях: «Гастрономическая находка», «Кулинарное наследие», «Вкус природы» и «На всю страну». Напомним, в прошлом году Приангарье было представлено тремя продуктами.

Второй национальный конкурс «Вкусы России» организован Министерством сельского хозяйства РФ. Всего в 2021 году подано более 700 заявок из 84 субъектов страны. Их оценит экспертная комиссия и жители в ходе народного голосования. Проголосовать за участников конкурса можно на официальном сайте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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