IT-курс Baikal Digital Academy выпустил первых специалистов

Организаторами и партнерами стали ведущие компании отрасли из Иркутска: Адикт, ITSumma, ISPsystem, FirstVDS, Техдиректор, рассказали SIA.RU в мэрии.

Первый курс посвящен изучению языка программирования PHP. В данный момент это один из самых распространённых языков в мире – более 70% всех сайтов в интернете написаны на PHP.

Курс стартовал 1 июля и продлился 3 месяца. Обучение было полностью бесплатным, но для участия нужно было пройти вступительные испытания. Занятия проходили на базе института математики и информационных технологий Иркутского государственного университета.

Преподавателями академии стали специалисты IT-компаний.

По словам организатора Baikal Digital Academy Антона Паймышева, в будущем планируются курсы и по другим дисциплинам: UX/UI-дизайн, управление проектами, подготовка devops-инженеров. Проект рассчитан на тех, кто готов посвятить свою жизнь информационным технологиям. Это могут быть студенты профильных направлений вузов, школьники старших классов, действующие специалисты. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте проекта baikaldigitalacademy.ru.