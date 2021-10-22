Россия приближается к рекорду по экспорту кондитерских изделий

Продолжающийся рост производства кондитерской продукции позволяет предположить, что по итогам 2021 года Россия может выйти на исторический максимум по экспорту сладостей с показателем до 830 тысяч тонн, прогнозирует Россельхозбанк.

Будучи активным игроком на международных рынках и экспортируя продукцию обширного ассортимента, Россия в последние месяцы выигрывает от соотношения внутренней цены на свекловичный сахар – продукт российского АПК – и международных цен на сахар сырцовый. В отличие от стран Ближнего Зарубежья, в России сконцентрированы производственные мощности крупных международных и отечественных компаний. Несмотря на возросшие закупочные цены на сахар, российским переработчикам сырье всё равно доступнее, чем их коллегам на зарубежных рынках.

По прогнозу Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, производство шоколада и кондитерских сахаристых изделий в 2021 году может превысить 1,9 млн тонн, т.е. вырастет на 5-6% к результату 2020 года (1,8 млн тонн). Отрасль сможет превзойти и уровень 2019 года, когда сахар стоил примерно в 2 раза дешевле нынешнего уровня.

«По итогам 2020 года экспорт кондитерских и хлебобулочных изделий составил 688 тыс. тонн, что на 11% выше, чем в допандемийном 2019 году. Однако и сейчас темпы производства позволяют рассчитывать, что по итогам 2021 года экспорт вновь обновит рекорд и показатель вырастет до 800-830 тысяч тонн», – говорит руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Структура экспорта остается стабильной: порядка 13-15% составят сахаристые изделия и другие сладости без какао, 44-45% – какао содержащие продукты, порядка 40% – печенье и другие мучные сладости.

Главными потребителями российской кондитерской продукции по итогам года станут Китай, Беларусь, Казахстан и другие рынки Средней Азии. Помимо этих основных рынков, перспективными направлениями ЦОЭ считает Ближний Восток: там шоколад считается одной из самых востребованных сладостей, а российский ценится за высокое качество. Также за счет низкой базы возможен кратный рост поставок в Сербию, Бразилию, Болгарию. Российская кондитерская продукция экспортируется почти в 100 стран по всему миру.