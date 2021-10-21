Россельхозбанк охватил «Школой фермера» 50 регионов

В 25 регионах страны стартовал четвёртый этап образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». В 9 из них Школа открывает двери впервые. Благодаря присоединению новых регионов к проекту его общая география выросла до 50.

«Школа фермера» - это новый формат российского аграрного образования, благодаря которому агробизнес действительно можно создать «с нуля». Учиться в нашу школу можно прийти врачом или инженером, а выйти – фермером. Здесь нет преувеличения. У многих наших выпускников такое «перевоплощение» уже успешно состоялось. Проекту чуть больше года, и сегодня можно с уверенностью сказать, что формат востребован. Конкурс достигает 5 человек на место. Школа охватила 50 регионов России. А число слушателей достигло почти 2 тысяч человек», – обратился к участникам проекта Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

«Школа фермера» впервые открывает двери в Алтайском крае, Республиках Адыгея и Марий Эл, Иркутской, Калининградской, Кировской, Нижегородской, Новгородской и Томской областях.

Студенты четвёртого потока «Школы фермера» будут обучаться по 22 специальностям. Среди них как традиционно востребованные «классические» направления, например, молочное животноводство, растениеводство, сыроделие, овцеводство, пчеловодство, так и набирающие популярность специализации по агротуризму, цифровым технологиям, сити-фермерству. Учебные планы обогащены лекциями по маркетингу, производству органической продукции, организации каналов сбыта, продвижению региональных брендов сельскохозяйственной продукции.

Большинство регионов традиционно сосредоточится на 2 направлениях обучения, однако в Татарстане, который участвует в «Школе фермера» уже во второй раз, состоялся набор сразу на 4 специализации: скотоводство, растениеводство, птицеводство и коневодство.

С начала запуска в сентябре 2020 года обучение в «Школе фермера» прошли 466 слушателей в 16 регионах по 17 уникальным специализациям, а 45 наиболее талантливых выпускников второй волны получили грант от Россельхозбанка и Агропродовольственного фонда «Свое» на создание и развитие новых малых форм хозяйствования. Сейчас почти 800 студентов продолжают обучение в составе третьего потока, стартовавшего 1 сентября.

«Школа фермера» – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства.

Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга; знакомятся с новейшими агротехнологиями; проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. А завершается курс защитой бизнес-планов.

Общая продолжительность курса – до трёх месяцев. Выпускники получают дипломы государственного образца от вузов - участников проекта и возможность участвовать в конкурсном отборе на получение мер поддержки от Минсельхоза России. Обучение финансируется Россельхозбанком.

Анонсы о наборе в «Школу фермера» заблаговременно публикуются в СМИ, на сайте аграрного вуза, где пройдёт обучение, а также на сайтах Россельхозбанка и Министерства сельского хозяйства в том регионе, где планируется открыть Школу.

Участие в конкурсном отборе могут принять главы малых форм хозяйствования (КФХ, ЛПХ), индивидуальные предприниматели, представители сельскохозяйственных производственных и перерабатывающих кооперативов, студенты аграрных вузов возрастом от 18 лет, решивших открыть свой собственный бизнес по производству фермерской продукции.