Дезинфекцию общественных мест возобновили в Иркутске

Для дезинфекции привлечена спецтехника Главного управления МЧС, рассказали SIA.RU в мэрии.

– В Иркутске насчитывается более 150 остановок транспорта, через которые проходит наиболее интенсивный пассажиропоток. Остановочные павильоны, расположенные в этих точках, обрабатываем в первую очередь. До понижения среднесуточных температур будут дезинфицированы все остановки на территории города – их более 600, – пояснила исполняющая обязанности начальника отдела организации пассажирских перевозок комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска Екатерина Зарубина.

Кроме того, в ежедневном режиме проводится обработка общественного транспорта. Салоны автобусов, троллейбусов и трамваев дезинфицируют перед выходом на линии и после возвращения в гараж. После каждого рейса водители или технический персонал обрабатывают поручни и сидения.