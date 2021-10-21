В администрации Тайшета задумались, нужно ли новому городскому парку имя

Первоначально парку планировали дать имя известного строителя В. Манучарова.

«Если и давать парку чьё-то имя, то, думается, справедливым будет вынести этот вопрос на обсуждение, представить несколько кандидатур и организовать соответствующую процедуру выбора. А может быть, пусть парк будет просто Центральным городским?», – пишут на сайте администрации города.

Напомним, всего на реконструкцию места отдыха горожан направлено 130 ,8 млн руб. Получить средства из федерального бюджета позволила грантовая поддержка РУСАЛа в размере 50 млн рублей.