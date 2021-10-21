Иркутская область занимает второе место в Сибири по уровню зарплат

Согласно майским указам президента России, Приангарье находится на втором месте по уровню средней заработной платы работников. Первое занимает Красноярский край, третье – Томская область, рассказали SIA.RU в администрации области.

Как заметил первый заместитель губернатора Иркутской области Константин Зайцев, срок действия указов истек, однако в Иркутской области продолжается работа по повышению оплаты труда отдельных категорий работников основного персонала социальной сферы.

Напомним, под действие указов попадают свыше 94 тыс. человек или 48% от общей численности работников бюджетной сферы, в том числе в областных учреждениях – 43,8 тыс. человек, в муниципальных – 42,9 тыс. человек и в федеральных учреждениях – 7,4 тыс. человек. В среднем планируемый рост заработной платы работников бюджетной сферы по итогам 2021 года спрогнозирован на уровне 106,5%.