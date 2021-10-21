В Байкальске планируют запустить семь электроподстанций

Из федерального и регионального бюджетов на эти цели выделили 363 млн рублей, рассказали SIA.RU в администрации области.

Ввод новых подстанций не только обеспечит устойчивое энергоснабжение резидентов, но и даст мощный импульс к развитию туристического кластера в Байкальске, так как резерв мощности для новых потребителей будет обеспечен на ближайшие 15-20 лет.

В настоящее время заканчивается монтаж семи распределительных трансформаторных подстанций общей мощностью более 8000 кВА. Также идет геодезическая разметка участков прокладки кабельных линий. Эксплуатация энергетического комплекса, предназначенного для резидентов-инвесторов, начнется уже весной следующего года.