Банк «Открытие» на 20% увеличил объемы кредитования в Иркутской области

За 9 месяцев 2021 года объем кредитных выдач банка «Открытие» в Иркутской области вырос до 7,2 млрд рублей, что на 20% превышает показатель аналогичного периода 2020 года. Итогами работы банка на встрече со СМИ поделился региональный управляющий банком «Открытие» Владимир Чернышев.

Быстрее всего росли выдачи по кредитам наличными (на 67%) и ипотека (на 65%). В итоге с начала года банк выдал 1,4 млрд рублей по кредитам наличными и 969 млн рублей по ипотеке. Препятствием для роста не стало ни повышение ставок по кредитам, ни рост инфляции и снижение доходов населения.

Малому и среднему бизнесу региона банк по кредитам и гарантиям выдал 2 млрд рублей, при этом количество выдач выросло на 30% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

На четверть увеличились объемы кредитования крупного бизнеса – до 2,8 млрд рублей.

Рост показали и кредитные портфели по всем продуктам – общий портфель прирос на 21%, и на 1 октября 2021 года составил 15,7 млрд рублей. В полтора раза увеличился портфель по ипотеке – до 2 млрд рублей, на 41% - по кредитам наличными, до 2,3 млрд рублей, на 15% вырос портфель кредитных карт, на 11% - кредитно-гарантийный портфель малого и среднего бизнеса (до 5,4 млрд рублей), на 16% - портфель кредитов крупному бизнесу – до 5,7 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств на 1 октября 2021 года составил 18,4 млрд рублей, показав рост с начала года на 21%. Наибольшую динамику роста при этом продемонстрировал портфель привлечений от крупного бизнеса – почти на 80%.

«Наряду с активным переходом клиентов в интернет- и мобильный банк, когда все большее количество операций они совершают именно через такие каналы, хочу отметить важность офлайн-общения с клиентами. Благодаря этому банк получает качественную обратную связь. Живой диалог с клиентом позволяет более гибко решать финансовые вопросы клиентов, выстраивать с ними доверительные взаимоотношения. Именно такой баланс интересов позволяет бизнесу достигать лучших результатов», - отметил Владимир Чернышев.