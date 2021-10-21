Крупногабаритное оборудование весом 60 тонн для ИНК доставят из Филадельфии в Братск

Представители ООО «Иркутская нефтяная компания» отправили из США высокотехнологичное оборудование на грузовом транспортном самолете Ан-124 «Руслан». Борт вылетел в Братск утром 21 октября, рассказали SIA.RU в администрации области.

Суммарный вес комплектующих составил около 60 т. Логистическая операция проходит по установленному графику. После разгрузки оборудование будет доставлено автотранспортом в Усть-Кут, а затем – на месторождения Иркутской нефтяной компании.

– Проделана гигантская работа – российский самолет, самый большой грузовой борт в мире, прилетел в Америку за грузом, который будет доставлен в Иркутскую область – в Братск. Вся логистика – планирование маршрута, погрузка оборудования, взлет – все было спланировано по часам. В непростых условиях пандемии организовать подобную доставку – настоящий подвиг, – сообщил заместитель генерального директора по инвестиционной политике Иркутской нефтяной компании Юрий Рубин.

Время перелета составит около 16 ч. Предварительно, «Руслан» приземлится в аэропорту Братска в ночь на 22 октября.

Ан-124 «Руслан» – самый большой серийный грузовой самолет в мире, разработан украинским ОКБ им. Антонова (сейчас – ГП "Антонов"). Самолет способен поднять в воздух более 120 т груза и совершить полет на расстояние более 7 тыс. км. Длина борта – 69 м, высота – 21 м, размах крыла 73,3 м, площадь крыла – 628 кв.м. Шасси АН-124 состоит из 24 колес.