Глава муниципалитета в Иркутской области сама себе назначила премии и повысила зарплату – СК

Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении главы Зябинского муниципального образования Братского района по фактам превышения должностных полномочий и служебного подлога.

По версии следствия, в 2020 году женщина из корыстных побуждений поручила подчиненному сотруднику подписать документы о повышении ей оклада и выплате ежемесячной и ежеквартальной премий. В документации уточнялось, что дополнительные средства будут начислены по решению местной думы, однако фактически такого решения не существовало.

После глава муниципалитета отправила ложные документы в бухгалтерию, которая перевела ей 96 тысяч рублей. Сейчас женщина задержана. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, изъята документация, интересующая правоохранителей. Расследование уголовного дела продолжается.