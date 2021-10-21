Каникулы в школах Приангарья предложили продлить на период с 30 октября по 7 ноября

Министерство образования Иркутской области подготовило указания муниципалитетам региона для нерабочих дней, согласно которым на период с 30 октября по 7 ноября рекомендуется продлить каникулы в школах, сообщает кабмин Приангарья.

«Как отметил министр образования Иркутской области Максим Парфенов, период каникул в школах, который заканчивается в канун ноябрьских выходных предложено продлить по 7 ноября. Об этом было объявлено сегодня на совещании с участием представителей управлений образования муниципальных образований региона», – говорится в сообщении.

Кроме того, минобр рекомендовал муниципалитетам рассмотреть возможность открытия дежурных групп в детских садах на период нерабочих дней при наличии запросов от родителей.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин объявил в стране нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября включительно. Это сделано из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом.