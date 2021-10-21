Ребенок из Хомутово погиб после того как вдохнул семечку подсолнечника

Заместитель главного врача Иркутской областной детской клинической больницы Симон Полоян сообщил на своей странице в соцсетях, что накануне в карете скорой помощи погиб ребенок, который ранее вдохнул семечку подсолнечника.

«Самое страшное, что события развиваются стремительно. Семечка, попадая в трахео-бронхиальное дерево, перекрывает бронх или трахею. Далее острая асфиксия, дыхательная недостаточность и здесь может случиться страшное», – пояснил специалист.

Полоян добавил, что опытные специалисты с помощью трахео-бронхоскопии могут извлечь инородное тело, но эта операция несет определенные риски. Кроме того, не всегда можно успеть довезти ребенка до медучреждения.

Врач отметил, что только за текущую неделю дети в Приангарье вдыхали семечки трижды. В двух случаях малышей удалось спасти.