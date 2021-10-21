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Число поисков авиабилетов в Иркутск и Сочи резко выросло после объявления нерабочих дней

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Количество поисков авиабилетов в Калининград, Иркутск и Сочи аномально выросло после того, как в России объявили нерабочим период с 30 октября по 7 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к коммерческому департаменту «Победы».

«Вчера после объявления недели нерабочих дней зафиксирован аномальный всплеск запросов билетов на соответствующие даты в Калининград, Иркутск и Сочи», – сказал он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал идею вице-премьера Татьяны Голиковой сделать дни в период с 30 октября по 7 ноября нерабочими из-за неблагополучной коронавирусной обстановки в стране.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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