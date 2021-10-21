«СиЛА» сменила руководство в дочерней авиакомпании после катастрофы в Иркутской области

Учредители авиакомпании «Сибирская Легкая Авиация» 21 октября приняли решение о смене руководства в дочерней авиакомпании «Аэросервис» после авиакатастрофы у села Казачинское в сентябре 2021 года, сообщает пресс-служба перевозчика.

«На должность исполняющего обязанности генерального директора ООО «Аэросервис» по единогласному решению с 25 октября текущего года назначен Сивцов Евгений Анатольевич. Причиной кадровых изменений стало недавнее авиапроисшествие. Новый опытный руководитель имеет высокий потенциал для устранения недостатков, выявленных надзорными ведомствами», – уточняется в сообщении.

Напомним, 12 сентября в Казачинско-Ленском районе произошла авиакатастрофа, пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку. В результате случившегося четыре человека погибли, 12 – пострадали. После катастрофы был уволен гендиректор организации Андрей Богданов.

Нынешний и. о. гендиректора Евгений Сивцов прежде являлся заместителем генерального директора авиакомпании «Аэросервис» и «СиЛА» по наземному обеспечению, работал генеральным директором в ООО «Аэропорт Байкал» в городе Улан-Удэ. Награжден нагрудным знаком «Заслуженный инженер Республики Бурятия», почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства транспорта РФ, Росавиации, правительства Республики Бурятия.