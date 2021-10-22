«Слата» подсчитала стоимость минимальной корзины продуктов за третий квартал 2021 года

Торговая сеть «Слата» представила ежеквартальную информацию о динамике цен на минимальный набор продуктов - «Индекс Слата»*. В среднем, минимальный набор «Слаты» за третий квартал по цене оказался ниже набора Иркутскстата на 7,8%, – сообщает пресс-служба торговой сети «Слаты».

Так, в Иркутске минимальный набор продуктов за второй квартал, по данным Иркутскстата, составил 5 299 рублей, в Ангарске – 5 138, в Братске – 5 702 рубля. Стоимость минимальной продуктовой корзины в ТС «Слата» за тот же период: 4 921 рубля в Иркутске (92,9% от Иркутскстата), 4 893 рубля в Ангарске (95,2%), в Братске – 5 065 рублей (88,8%).

В третьем квартале в отличии от начала года стоимость продуктовой корзины практически не изменилась. Напомним, что во втором квартале стоимость минимальной продуктовой корзины в ТС «Слата» составляла: 4 912 рубля в Иркутске, 4 729 рублей в Ангарске, 5 063 рубля в Братске.

Одной из ключевых особенностей третьего квартала является сезонное снижение цен на овощи-фрукты.

Так, «борщевой набор» подешевел. Капуста и морковь снизились в течении третьего квартала на 33% и 65%, их стоимость в сентябре 2021 г. составляла 26 руб/кг. и 31,99 руб/кг. соответственно. Цена на картофель упала на 50% и на сентябрь составила 29,99 руб/кг, лук репчатый подешевел на 25% до 29,99 руб/кг. Цена на яблоки снизилась на 8% до 99,99 руб/кг.

В целом, по сети «Слата», цены на сезонные фрукты были ниже стоимости рынка, т.к. с июня месяца торговая сеть перешла на прямые поставки из Узбекистана и Казахстана.

Специалисты сети также отмечают, что в 2021 году растет спрос на товары первой необходимости и интерес к продукции «первой цены».

– Первой ценой называют предложение, где, к примеру, среди всего прочего выбора гречки, покупатель отдает предпочтение самому дешевому предложению. Идет небольшое, но снижение покупательской способности, а также рост продаж товаров из соцкорзины. Увеличились продажи крупы гречневой, риса, сахара, масла подсолнечного, яйца, – рассказала руководитель отдела по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

Кроме того, в торговой сети отмечают рост продаж продуктов собственной торговой марки.

– Так, продажи гречневой крупы под собственной торговой маркой выросли на 21% (год к году), риса длиннозерного – на 17%, сахара – на 15% больше, масла подсолнечного – 55%. В целом, рост товарооборота в категориях «крупы, сахар, масло, яйцо» составил +30%. При общем росте спроса на 5%, что еще раз подтверждает, что покупатели переходят на более дешевое предложение, – считает специалист по закупу ТС «Слата» Анна Невенчанная.

В состав социальной продуктовой корзины входит и мясная продукция – свинина, говядина. В третьем квартале по данной группе был рост стоимости: говядина и свинина в среднем по рынку подорожали на 20%. В супермаркетах «Слата» в предложении «первой цены» на данный товар в социальной корзине стоимость оставалась на прежнем уровне. Куриная продукция прибавила в цене +5% Основные причины – рост кормовой базы (на некоторые виды добавок рост цен составил более 200%), рост цен на тару/упаковку, а также нехватка продукции в регионе из-за перераспределения спроса в соседние регионы.

– В поставках куриной продукции мы работаем напрямую с производителями «Саянский бройлер», «Ангарские куры», «Янта», что позволяет нам обеспечивать более привлекательные цены для покупателей, минуя наценку дистрибьюторов, и стабильное предложение товара на полках, – пояснила Яна Абалымова.

*Анализ произведен отделом ценообразования торговой сети «Слата» за три месяца первого квартала с выведением среднего значения в целом по сети. Товары и их вес, участвующие в анализе, строго соответствуют определяемого в соответствии с Приложением 3 к приказу Росстата от 30.12.2014 №733. На разность стоимости одной корзины продуктов в городах Иркутск, Ангарск, Братск влияют: цены закупа одного и того же товара у разных поставщиков, стоимость логистического плеча доставки в каждый город, а также анализ конкурентной среды магазинов.

«Индекс «Слата»* - ежеквартальная информация о динамике цен на условный (минимальный) набор продуктов, рассчитываемый Росстатом, в который входит 33 наименования продуктов питания и средние потребительские цены на товары и услуги по городам Иркутской области. При этом для простоты восприятия за 100% принят показатель Иркстата, а «Индекс «Слата» отображается как доля от 100%.