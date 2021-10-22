Благоустройство парка у озера Молодежное завершается в Усолье-Сибирском

В общей сложности на это направлено свыше 46 млн рублей, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На создание на берегу озера новой набережной и комфортного парка было направлено 132,7 млн рублей, 80 млн поступили из федерального бюджета, остальная сумма – средства областного и местного бюджетов и из других источников.

Площадь благоустройства превысила 15 гектаров.

Эта территория находится между двумя густонаселенными районами. Одной из главных задач было сохранить природный ландшафт, раскрыть потенциал территории, где люди смогут отдохнуть, провести время с семьей. Перед началом работ ландшафт выровняли, провели озеленение. Уже полностью готовы сеть прогулочных дорожек, центральная площадь для городских мероприятий, установлены детские игровые комплексы и спортивные площадки, смонтирована система освещения, установлены скамейки и урны.