Новости

Власти выплатят 200 тыс. руб. повредившей ногу женщине во время паводка в Приангарье

Суд обязал администрацию Зареченского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области включить местную жительницу, повредившую ногу во время паводка, в список пострадавших, имеющих право на единовременное пособие в размере 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Женщина получила травму во время наводнения в июне 2019 года в Тайшетском районе. Если деньги не будут выплачены, в отношении главы муниципалитета возбудят уголовное дело.

«Гражданка включена в специальный реестр, который направлен для дальнейшей выплаты в правительство Иркутской области», – отмечается в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании