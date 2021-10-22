Власти выплатят 200 тыс. руб. повредившей ногу женщине во время паводка в Приангарье

Суд обязал администрацию Зареченского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области включить местную жительницу, повредившую ногу во время паводка, в список пострадавших, имеющих право на единовременное пособие в размере 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Женщина получила травму во время наводнения в июне 2019 года в Тайшетском районе. Если деньги не будут выплачены, в отношении главы муниципалитета возбудят уголовное дело.

«Гражданка включена в специальный реестр, который направлен для дальнейшей выплаты в правительство Иркутской области», – отмечается в сообщении.