Широкие горизонты для электрокаров. В Иркутске растёт сеть электрических автозаправок

Новая электрическая автозаправочная станция в Иркутске – рядом с микрорайоном «Союз» – ещё не успела официально открыться, а здесь уже образовалась небольшая очередь из желающих подзарядить свой автомобиль. Первым на подзарядку был электрокар известной американской марки «Tesla», только два месяца назад появившийся в Иркутске. По словам водителя автомобиля, он приехал сюда специально, чтобы первым протестировать новую, скоростную ЭЗС, построенную компанией En+ Group.

Новые компетенции En+ Group

До 21 октября 2021 года в Иркутской области было три электроавтозаправки: две в Иркутске и одна в Листвянке. 21 октября эта небольшая «сеть» расширилась до восьми станций. En+ Group открыла ещё три ЭЗС в Иркутске, одну в Култуке, а в ноябре электрозаправка начнёт работать в Ангарске. Курс на зелёное развитие задал основатель компании Олег Дерипаска. Инвестиции En+ Group в проект в 2021 году составили более 17 млн руб.

– Мы последовательно развиваем тему, связанную с экологией, – говорит руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. – Наша компания производит экологически чистую электроэнергию гидроэлектростанций и логично двигается по всей цепочке потребления энергии, одним из «звеньев» которой во всем мире считается переход на экологически чистый электротранспорт.

Михаил Хардиков особо отметил, что все ЭЗС созданы работниками компании – от концептуальной идеи до собственного инжинирингового подразделения, которое воплощает задуманное в реальность.

– Оборудование мы приобретаем у сторонних российских производителей, но разработка концепции, проектирование, строительство, дизайн делаются внутри нашей компании. Реализуя такие проекты самостоятельно, мы развиваем собственные компетенции, плюс экспериментируем: например, на станции, расположенной в проезде Юрия Тена, которую мы отрыли 21 октября, скоростная зарядка доступна уже двум автомобилям. На всех остальных пока это может делать только один автомобиль.

Стимул купить электромобиль

– Очень приятно, что развитие электротранспорта в нашем регионе активно поддерживается компанией En+ Group. Это некий стимул для приобретения электромобилей, в том числе «Tesla», которые считаются эталоном такого вида транспорта, – прокомментировал приехавший на электрокаре Сергей Горбачевский. Он оказался не просто поклонником электрического транспорта, но и руководителем отдела продаж автосалона «Чистая энергия».

Кстати, тестирование новой электрозаправки эталоном электроавтопрома прошло «в штатном режиме». Аккумулятор «Tesla», который был заряжен на 54%, в ускоренном режиме набрал полную зарядку за 11 минут (дома, от бытовой розетки этот процесс занимает несколько часов). Причём запустить процесс здесь можно не напрямую через заправочную станцию, а с помощью мобильного приложения: нажал на кнопку на экране смартфона – и процесс пошёл.

– Наличие зарядных станций и развитие этой инфраструктуры очень важно для нас, потому что зарядить авто в специальных условиях всегда удобнее, чем бросать кабель из квартиры на пятом этаже и заряжать машину от бытовой розетки, – отметил представитель клуба владельцев электромобилей Иркутска Александр Константинов. – И чем больше будет станций, тем больше людей решится на такой шаг, как покупка электромобиля.

Александр рассказал, что за год количество таких автомашин в нашем регионе увеличилось на 30%, и сейчас их насчитывается около 1500. Причём здесь мы обошли даже Москву и занимаем второе место после Приморья. Такая популярность электрокаров у иркутян объясняется достаточно просто – в первую очередь они позволяют значительно экономить на топливе, поскольку электричество в разы дешевле, чем бензин, и на техническом обслуживании автомобиля. А во-вторых, немаловажное значение имеет и экологическая составляющая – всё больше современных людей хотят передвигаться на экологическом транспорте и не загрязнять атмосферу выхлопными газами.

Правильный шаг в нужном направлении

– История открытия электрозаправок в Иркутске – это первый этап к достижению такой важной цели, как чистый воздух, – выразил своё отношение к развитию инфраструктуры для электротранспорта мэр Иркутска Руслан Болотов. – К сожалению, наш город, как и большинство в России, через которые проходит интенсивный трафик транспорта, не может похвастать таким чистым воздухом, каким бы хотелось. Поэтому электрические заправочные станции – это правильный шаг в нужном направлении.

При этом градоначальник сделал акцент на том, что у Иркутска есть все предпосылки для того, чтобы постепенно переводить на электричество и общественный муниципальный транспорт.

– Отмечу, что в рамках национальных проектов, среди которых одним из центральных является «Экология», у бизнеса есть высокая ответственность перед жителями, и в городе нужно формировать инфраструктуру не только для личного электротранспорта, но и для общественного, потому что без неё развивать это направление будет просто невозможно, – сказал Руслан Болотов.

Планы-2022: идём на север и на Ольхон

– Это такая всеобщая дилемма, что первично – рост электротранспорта, а потом появление заправок, или наоборот, – прокомментировал Михаил Хардиков. – Мы считаем, что если обеспечим развитие инфраструктуры в городе и регионе, то и количество экологически чистого транспорта вырастет. А это, в свою очередь, приведёт к более чистому воздуху и здоровой экологии в нашем регионе. Поэтому мы точно будем развивать этот проект дальше.

Более того, руководитель энергетического бизнеса En+ Group заявил, что в 2022 году компания планирует открыть ещё 10 электрозаправочных станций.

– Очень важно развивать инфраструктуру с прицелом на создание общедоступной транспортной сети, поэтому в следующем году планируем увеличение станций в тех городах, где, во-первых, уже много электромобилей, а во-вторых, будем расширять географию их размещения. Так, мы открываем зарядную станцию в Култуке и Ангарске для того, чтобы владельцы электрокаров могли спокойно, не рискуя остаться без зарядки, ездить в Ангарск, Усолье, Байкальск, Аршан. Я уверен, что мы откроем зарядную станцию по дороге на Ольхон, и дальше будем двигаться в сторону северных районов – в Братск. Вот основные направления и основная стратегия по развитию нашей сети ЭЗС.

– Как владелец электромобиля, я очень рад, что у нас открываются новые горизонты, новые направления, куда мы можем ездить на чистом транспорте, – отреагировал Александр Константинов. – Зарядные станции, расположенные за городом – по дороге к местам отдыха – это большой плюс и возможность расширить географию комфортных путешествий в том числе, в зимний период. И все мы надеемся на дальнейшее развитие сети зарядных станций компании En+ Group. Любителей экологического транспорта с каждым годом становится больше, количество электромобилей постоянно растёт и развитие инфраструктуры продиктовано спросом жителей региона.

Наталия Горбань

Денис Писаревский, генеральный директор сети АЗС «ОМНИ»

Открытие вместе с En+ первой электрозарядной станции на АЗС «ОМНИ» – это новый этап в истории и нашей компании. Мы идём в ногу с передовыми технологиями, поэтому ЭЗС En+ Group можно встретить на наших АЗС не только в Иркутске, но и в Ангарске, и в Култуке. Не сомневаюсь, что это направление будет стремительно развиваться и дальше.

Адреса электрических автозаправочных станций En+:

Иркутск:

ул. Сухэ-Батора,3,

ул. Ширямова, 19 б,

Верхняя Набережная. 2,

переулок Юлиуса Фучика, 1,

проезд Юрия Тена, 27

А также: Ангарск, Листвянка, Култук.