Депутат заксобрания Приангарья и иные лица обвиняются неуплате налогов на 76 млн руб.

Следственное управление СКР по Иркутской области обвинило группу лиц в числе которых депутат законодательного собрания региона в уклонении от уплаты налогов на 76 млн рублей, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, обвиняемые не уплачивали налоги с деятельности ООО «ПКК», длительное время оказывающей услуги по управлению и обслуживанию жилых домов в Братске.

Установлено, что с 2015 по 2018 годы в бухгалтерском и налоговом учете Общества отражено приобретение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах у взаимозависимых и подконтрольных Обществу восьми организаций. «Тем самым была создана видимость соответствия осуществляемой Обществом финансово-хозяйственной деятельности критериям налоговой льготы по НДС», – поясняют следователи.

Обвиняемые не возместили ущерб. Их будут судить по уголовной статье «Уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», санкции которой предусматривают до 6 лет лишения свободы.