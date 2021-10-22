Все опасные скважины Усольехимпрома ликвидированы

Работы по приведению скважин в безопасное состояние начались в 2020 году, рассказали SIA.RU в администрации области.

Полным ходом идут работы по демеркуризации демонтированных строительных конструкций. Произведена оценка всех зданий и сооружений на территории бывшего усольского «Химпрома», все объекты приведены в безопасное состояние и угрозы для населения не представляют.

На финальной стадии находится разработка проекта комплексной рекультивации территории «Химпрома» на основе проведенных инженерных изысканий.