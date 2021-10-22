Новости

Все опасные скважины Усольехимпрома ликвидированы

Читайте также:

В Усолье-Сибирском ликвидировали 9 из 12 опасных скважин
10 августа 2021
Активисты намерены через суд добиться отмены строительства экотехнопарка на месте «Усольехимпрома»
30 июня 2021

Работы по приведению скважин в безопасное состояние начались в 2020 году, рассказали SIA.RU в администрации области.

Полным ходом идут работы по демеркуризации демонтированных строительных конструкций. Произведена оценка всех зданий и сооружений на территории бывшего усольского «Химпрома», все объекты приведены в безопасное состояние и угрозы для населения не представляют.

На финальной стадии находится разработка проекта комплексной рекультивации территории «Химпрома» на основе проведенных инженерных изысканий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Рекультивация отходов на Усольехимипром":
Все материалы сюжета (39)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании