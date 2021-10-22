Недельные расходы россиян за год выросли на 15,8%

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 11 по 17 октября 2021 года средние недельные расходы россиян составили 5 168 рублей, что на 15,8% (704 рубля) больше, чем в аналогичный период 2020 года. По сравнению с предыдущей неделей расходы выросли на 1,8% (93 рубля).

Ранее торговая сеть «Слата» подсчитала стоимость минимальной корзины продуктов за третий квартал 2021 года. В среднем, минимальный набор «Слаты» за третий квартал по цене оказался ниже набора Иркутскстата на 7,8%. Так, в Иркутске минимальный набор продуктов за второй квартал, по данным Иркутскстата, составил 5 299 рублей, в Ангарске – 5 138, в Братске – 5 702 рубля.