Больше половины российских компаний намерены работать с 30 октября по 7 ноября

Аналитики выяснили планы компаний на продолжение работы в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Установлено, что 55% российских организаций намерены работать в эти дни, следует из данных исследования hh.ru, которое есть в распоряжении SIA.RU.

«Почти каждая пятая – 23% – компания, принявшая участие в опросе, и так работает все дни, включая государственные праздники, 17% еще не определились, будут ли работать в этот период, 6% компаний не будут работать», – говорится в сообщении.

Выше всего доля неопределившихся среди компаний в таких отраслях бизнеса, как химическое производство, удобрения, автомобильный бизнес, финансовый сектор. Наиболее высокая доля компаний, которые точно не будут работать, – в строительстве (33%), промышленном оборудовании (20%) и ИТ (16%).

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал идею вице-премьера Татьяны Голиковой сделать дни в период с 30 октября по 7 ноября нерабочими. Это необходимо, чтобы снизить уровень заболеваемости коронавирусом в стране.