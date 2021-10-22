Сопровождение инвестпроектов по принципу «одного окна» организовано в Иркутске

Зачастую на пути реализации инвестиционных проектов встают административные барьеры. Преодолеть их поможет поддержка по принципу «единого окна», рассказали SIA.RU в мэрии.

– После обращения в администрацию города к потенциальному инвестору прикрепляется координатор – специалист, который консультирует предпринимателя обо всех возможных мерах поддержки, а затем сопровождает проект на всех этапах, – пояснила исполняющая обязанности заместителя мэра – председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска Татьяна Макарычева.

Координатор согласовывает инвестиционный проект с профильными подразделениями администрации, обеспечивает его утверждение инвестиционным уполномоченным и направляет ответственным исполнителям. Стоит отметить, для обращения в администрацию города и сопровождения проекта инвестору не требуется бизнес-план.

К сопровождению принимаются проекты, относящиеся к сфере вопросов местного значения городского округа, приоритетным направлениям инвестиционной политики города Иркутска, имеющие социальную направленность. На этапе отбора инвестиционных проектов специалисты рассматривают цели, задачи и объемы капитальных вложений, а также наличие инвестиционных площадок, потенциально подходящих для реализации.

В случае, если проект имеет отношение к сфере производства табака или алкоголя, жидкого топлива, оптовой и розничной торговли, строительства домов или торговых центров, в сопровождении будет отказано.