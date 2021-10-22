Ущерб от лесных пожаров в Иркутской области в 2021 году сократился на 30% – до 424,6 млн руб.

Ущерб, нанесенный лесными пожарами, в Иркутской области в 2021 году составил, по предварительным данным, 424,6 млн рублей, что на 30% меньше, чем в 2020-м, пишет ТАСС со ссылкой на временно замещающего должность первого заместителя министра лесного комплекса региона Романа Бакленева.

«В 2020 году ущерб, причиненный лесному хозяйству вследствие возникновения лесных пожаров, составил 606 млн 204,6 тыс. рублей. В 2021 году, по предварительным данным, ущерб составляет 424 млн 563 тыс. рублей», – сказал собеседник агентства.

В 2021 году в Иркутской области произошло 584 лесных пожара, по оценкам экспертов, – это наименьшее количество за последние пять лет. Сезон возгораний начался с 17 апреля и был закрыт 10 октября.