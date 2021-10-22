Новости

Суточный прирост больных ковидом в Иркутской области с начала октября вырос на 12%

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, суточная заболеваемость с начала месяца увеличилась на 12%.

В начале октября фиксировалось 380 случаев за день, 22 октября за сутки заболели, по официальным данным, 430 человек.  Число госпитализированных за день выросло на 109. Выздоровели за сутки 197 человек, умерли – 23 от коронавиурса, от сопутствующих патологий – 2. Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 118,1 тысячи людей.

В лидерах по заболеваемости – Иркутск, Ангарск, Братск, Иркутский район, Усть-Илимск, где выявлено 129, 34, 32, 27 и 25 новых случаев соответственно.

Читайте также:

План вакцинации в Иркутской области выполнен на 39,7%
22 октября 2021
Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от COVID-19
22 октября 2021

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (4390)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании