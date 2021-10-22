Коммерческие перевозчики Иркутска с 1 ноября повысят цены на проезд до 25 и 30 рублей

Мэрия Иркутска сообщила, что 26 коммерческих перевозчиков города с 1 ноября повысят стоимость проезда в общественном транспорте до 25 рублей в дневное время и 30 рублей после 20:00.

Речь о маршрутах №2, 4, 4с, 7к, 9, 10, 10к, 10т, 12, 13, 16, 16с, 16к, 22, 23, 28, 28р, 30, 32, 45, 46, 51, 56, 65, 66, 77.

Ранее представители транспортных компаний хотели изменить тарифы с 1 июля, однако на совещании, прошедшем в администрации города, решили сохранить текущую стоимость до конца года. «Несмотря на договоренность, коммерческие перевозчики воспользовались правом, закрепленным в системе федерального и регионального законодательства. Согласно федеральному закону №220, компании, действующие на регулярных муниципальных маршрутах по нерегулируемым тарифам, имеют возможность самостоятельно устанавливать, и, следовательно, изменять стоимость проезда», – уточняет мэрия.

При этом в муниципальном транспорте цена останется прежней и составит 15 рублей за проезд. «Мы понимаем, что общественный транспорт – это важная часть жизни иркутян, повышение стоимости проезда может отразиться на многих жителях. Администрация города берет на себя заботу об этом важном социальном направлении. Именно поэтому было принято решение о сохранении стоимости проезда в муниципальном транспорте на прежнем уровне», – отметила исполняющая обязанности заместителя мэра – председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска Татьяна Макарычева.