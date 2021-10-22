МТС расшифрует Шишкинские писаницы

Шишкинские писаницы – комплекс трех тысяч наскальных рисунков, выполненных в период от эпохи позднего неолита до XIX века.

Они находятся в селе Качуг вдоль реки Лена. Протяженность рисунков – 3,5 км. На них изображены различные животные, мифические существа, картины о путешествиях, военных походах и праздниках.

«Это очень крутой объект, настоящее место силы, но к сожалению, в связи с отдаленностью и отсутствием благоустройства не так легко доступен жителям и гостям области. Мы с коллегами решили сделать его доступнее, «оживить» историю предков – расшифровать и показать все значения и послания, которые таят в себе эти рисунки. Тем более, что петроглифы находятся под угрозой уничтожения, в первую очередь в результате вандальной деятельности человека», – пишет директор компании в Иркутской области Владислав Божеев на своей странице в Инстаграм.

Проект презентуют в ближайшее время.