АТБ стал официальным спонсором детской спортивной школы олимпийского резерва «Енисей» в Красноярске

Банк помог школе закупить спортивную тренировочную форму для нескольких женских юношеских команд по футболу и будет осуществлять поддержку соревновательной деятельности школы. Сотрудничество между АТБ и СШОР «Енисей» позволит спортсменам добиться еще более высоких результатов и побед, а также поспособствует более активному привлечению молодежи к занятиям спортом и развитию футбола в Сибирском федеральном округе и России в целом.

«Мы рады поддержать детский и юношеский спорт в нашем крае, способствовать популяризации здорового образа жизни. Это важная составляющая нашей миссии», - отметил Сергей Скляров, директор АТБ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

СШОР «Енисей» готовит спортивный резерв для команд футбольного клуба «Енисей». В школе проходят подготовку более 500 обучающихся. Спортивные команды школы всех возрастов ежегодно принимают участие в соревнованиях первенства России, являются многократными победителями и призерами в Сибирском федеральном округе.