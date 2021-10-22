ПСБ упростил проверку правоспособности при выдаче кредитов малому и среднему бизнесу

В рамках нового пилотного проекта «Правоспособность лайт» ПСБ упростил процедуру проверки правоспособности по кредитным и обеспечительным сделкам, за счет сокращения количества подаваемых на оценку документов в два раза.

Сокращение количества документов позволит клиентам экономить время на их сбор и отправку в банк, а также увеличит скорость проверки правоспособности в четыре раза, что упростит получение кредита на небольшие суммы.

ПСБ активно работает с представителями малого и среднего бизнеса, для чего оптимизирует процессы и сокращает время на получение финансирования. Воспользоваться преимуществами проекта могут как новые клиенты ПСБ, так и действующие.