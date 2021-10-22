Новые земли для строительства жилья выявили в Усть-Илимске и Усолье-Сибирском

Ранее земли для жилищного строительства выявлены в Иркутске, Иркутском районе, Ангарском городском округе, Братске, Братском районе, Саянске, Зиме, Тулуне и Свирске, рассказали SIA.RU в Росреестре.

Информация о территориях, которые могут быть вовлечены в оборот в целях жилищного строительства, размещается на Публичной кадастровой карте Росреестра. На сегодняшний день сервис содержит сведения о 39 земельных участках Приангарья. Общая площадь данных территорий – более 120 га.

«Онлайн-платформа будет интересна как застройщикам, так и гражданам. Прямо на сайте можно заполнить небольшую форму и направить заявление на предоставление понравившегося участка. Обращение поступит в орган местного самоуправления или орган государственной власти, в распоряжении которого находится данная земля», – поясняет заместитель руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Лариса Варфоломеева.