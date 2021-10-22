Небольшие перерывы повышают продуктивность 20% россиян

Сосредоточиться им помогают товары для визуализации целей и удобное рабочее место.

Работа.ру и AliExpress Россия провели исследование (есть у SIA.RU) и выяснили, на что жители России чаще всего отвлекаются на работе, сколько времени тратят на прокрастинацию и как справляются с ней.

По данным сервиса Работа.ру, больше половины опрошенных россиян (53%) отвлекаются на работе на сторонние задачи. А 47% всегда сосредоточены на своих должностных обязанностях.

Чаще всего респонденты отмечали, что отвлекаются на личные звонки и переписки, а еще на общение с коллегами – так ответили 38% и 36% соответственно. Каждый пятый опрошенный (19%) отрывается от работы из-за перекура. Соцсети отвлекают внимание 18% участников исследования, а чтение новостей – 16%. 13% откладывают текущие дела ради выполнения задач по подработке.

10% респондентов указали, что тратят рабочие часы на онлайн-обучение. 7% опрошенных отвлекаются на планирование выходных или отпуска, а 5% – на просмотр фильмов и видео. По 4% участников исследования отметили, что откладывают работу ради игр и онлайн-шопинга. Популярность такой категории досуга подтверждают и данные AliExpress Россия. По словам экспертов, оборот электронных товаров от российских продавцов за последние полгода вырос более чем в 600 раз. В этой категории особым спросом пользуются подписки на игровые сервисы и онлайн-кинотеатры.

Кроме того, в 2,9 раза выросли продажи товаров для массажа и релаксации. Аналитики связывают это с накопившимися напряжением и стрессом, с которыми обычно сталкиваются люди, которые много работают из дома. Россияне стали чаще покупать специальные массажеры для головы и шейного отдела, подушки и компьютерные очки. Средняя стоимость таких товаров – от 140 рублей за ручной массажер для головы до 2,7 тысяч за очки с антибликовым покрытием.

45% респондентов тратят на нерабочие задачи менее 30 минут в день. Каждый третий (34%) занимается посторонними делами от 30 минут до 1 часа, а каждый седьмой – от 1 до 3 часов за смену. Более 5 часов в день отвлекаются от рабочих задач 4% опрошенных. 3% тратят на прокрастинацию от 3 до 5 часов служебного времени.

Некоторые респонденты рассказали, что из-за прокрастинации задерживаются на работе ради завершения задач. Каждый шестой (17%) опрошенный указал, что остается на работе после завершения трудового дня. Из-за сторонних дел 12% участников исследования, наоборот, приходят раньше, а 8% – работают в выходные. Однако у 63% респондентов прокрастинация никак не отражается на графике.

Отдельной популярностью пользуются товары для удобной работы за компьютером. Так, спрос на компьютерные аксессуары вырос в 1,2 раза по сравнению с прошлым месяцем. Чаще всего россияне покупают коврики для компьютерной мышки, складные столики и подставки для ноутбуков. Покупатели тратят на такие товары от 115 рублей за коврик и до 4 тысяч рублей за магнитную подставку.

Кроме того, спросом пользуются и товары для организации рабочего времени и эффективного тайм-менеджмента: россияне всё чаще приобретают календари и планировщики – спрос на эту категорию вырос в 1,5 раза.

Спрос на товары для визуализации целей и задач от российских продавцов также вырос в 1,5 раз за период. Чаще всего покупатели выбирают ежедневники для записи рабочих задач, стикеры и блокноты. За популярные блокноты они отдают в среднем 200-300 рублей, а за набор стикеров – 170-200 рублей.

Более половины (53%) опрошенных рассказали, что влияние прокрастинации зависит от актуальных задач. Каждый пятый (20%) респондент лучше придумывает новые идеи, если делает перерыв на нерабочие дела. 19% отметили, что лучше работают в сжатые сроки.

Для 8% прокрастинация оказывает негативное влияние, потому что они не могут сконцентрироваться на работе, а для 7% – так как не успевают выполнять важные задачи.